13 сервисов для создания скриншотов

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Сни́мок экра́на (также скрин, скриншот от англ. screenshot) — изображение, полученное устройством и показывающее в точности то, что видит пользователь на экране монитора или другого визуального устройства вывода.

Практически каждый знает, как сделать скриншот экрана: на Windows необходимо нажать клавишу PrtSc, а на MacOS — комбинацию Shift, Command и 3. Но всегда ли этого достаточно? Ведь возможности встроенных редакторов сильно ограничены.

Для того, чтобы делать скрины, имея при этом много дополнительных возможностей, существуют специальные сервисы. Они позволяют создавать скриншот полной страницы, убирать ненужную информацию, сразу получить ссылку на скриншот и т. д. В этой статье рассмотрим некоторые из них.

Lightshot

Lightshot — один из самых популярных бесплатных сервисов для создания скриншотов. Программа очень проста в использовании. Необходимо просто скачать и установить. Подходит как для Windows, так и для MacOS.

Используя этот сервис, можно заскринить выбранную область или полную площадь экрана. После чего изображение можно элементарно отредактировать: подчеркнуть нужное или написать текст, скопировать в социальные сети, сохранить или скопировать ссылку на скрин. Сохраняет изображение в форматах .jpg, .png, .bmp.

Joxi

Joxi — еще один популярный бесплатный сервис, который подходит для MacOS и Windows.

Программа позволяет сделать быстрый скриншот, при необходимости отредактировать его и сразу же поделиться ссылкой на изображение. В редакторе помимо стрелок, линий и текста можно выделить или размыть любую область на скриншоте. А если зарегистрироваться в Joxi, вы получите бесплатный доступ к облаку в размере 1 ГБ.

ScreenShooter

ScreenShooter — русскоязычная программа, схожая с Lightshot. Имеет встроенный редактор с возможностью добавлять фигуры, текст или размывать выбранную область, позволяет делать снимок любой области на экране. А также поддерживает синхронизацию с такими облачными хранилищами, как Google Drive, OneDrive и т. д.

Абсолютно бесплатный сервис, который поддерживает только Windows.

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GreenShot

GreenShot — бесплатный для Windows сервис. А вот владельцам Mac придется немного потратиться: за использование нужно заплатить 1,99$ единоразово. Стоит отметить, что сервис англоязычный.

По функциям не особо отличается от предыдущих двух редакторов: можно сделать скрин любой области и отредактировать изображение в уже встроенном элементарном графическом редакторе. С помощью функции редактирования можно обрезать или увеличивать сам скриншот, использовать графические фигуры и т.д. Большое преимущество сервиса — это его возможности экспорта. Сразу после скриншота изображение можно отправить на принтер, прикрепить в email и даже поделиться в Dropbox или Jira.

FastStone Capture

FastStone Capture — англоязычный сервис для создания скриншотов с массой дополнительных функций. Работает только на ОС Windows и стоит разово 19,95 $ . Несмотря на это, в бесплатных сервисах вы не найдете такого количества полезных функций. Здесь можно:

делать 7 видов скринов, включая полноразмерный скрин (с прокруткой экрана);

записывать видео экрана, которое сохраняется в формате WMV;

сохранять изображения в любом из доступных форматов: BMP, GIF, JPEG, PCX, PNG, TGA, TIFF и PDF;

размыть выбранную площадь снимка;

редактировать цветокоррекцию снимка.

И это далеко не весь перечень полезных свойств данного сервиса. Подробнее с ним можно ознакомиться на сайте.

DropIr

DropIr — американский сервис, который, по моему мнению, можно использовать как альтернативу FastStone Capture для Mac OS 7. Да, функций там меньше. Тем не менее, DropIr может помочь не только сделать скриншот, но и записать видео экрана. Видео можно кадрировать, а еще можно создавать GIF-изображения. Имеет несложный встроенный редактор со стандартным набором инструментов.

Использование платное: за 1 человека или команду из 15 человек оплата составляет 7 $ в месяц или 84 $ в год. Если в вашей команде от 16 человек, нужно отправлять запрос на просчет цены.

PicPick

PicPick — еще один сервис, который подходит только для Windows. Выглядит как микс Microsoft Word и Paint. Поэтому любому, даже начинающему пользователю Винды, он будет понятен в использовании. Плюсы PicPick — в его графическом редакторе, возможности сразу делится своим скрином в соцсетях или электронном письме, но самое главное: можно работать сразу в нескольких окнах. Существует несколько возможностей использования: бесплатно в личных целях, и за 29,99$ единожды для коммерческих целей.

ScreenTray

ScreenTray — англоязычный сервис для MacOS и Windows. Это стандартная программа для скриншотов: скриньте любую область экрана, убирайте лишнее, добавляйте комментарии. Но только с водяным знаком, ведь бесплатная версия подразумевает его использования на скриншотах. Хотите без — разовая покупка 9,99 $.

Удобство заключается в том, что у сервиса существует мобильное приложение, дающее возможность пользоваться всеми функциями на телефоне.

Ksnip

Windows и MacOS — это, конечно, хорошо. Но давайте не забывать и про Linux. Ksnip — сервис, который поддерживает и его в частности. Скриншоты можно делать, захватывая выделенную область, экран целиком или все экраны. Также существует временная задержка перед созданием скриншота. Все скриншоты автоматическ ивыгружаются на сервис imgur.com

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Monosnap

Monosnap — еще один бесплатный сервис для Винды и Мака, который поддерживает не только скриншоты, а и скринкасты (возможность записывать видео экрана). Интересно, что изначально сервис делался только под MacOS, но имел успех и был выпущен под Windows. У программы существует свое облачное хранилище, до 2 ГБ можно использовать на бесплатном тарифе, а от 10 ГБ — на платном. Интегрируется с Zoom, Youtube, DropBox, Яндекс.Диском и Google Drive.

Чтобы использовать все плюшки, некоммерческие лица могут платить 2,50 $ в месяц в случае оплаты на год, или 3 $ ежемесячно. Для коммерческих организаций стоимость чуть дороже: 5 $ при оплате на год и 10 $ ежемесячно.

Full Page Simple Screen Capture

Full Page Simple Screen Capture — расширение для браузера Chrome. Удобно тем, что имеет возможность захватывать всю страницу или конкретную выделенную область. Есть свой редактор с минимальным количеством функций. Позволяет сохранять изображения в .png и .pdf или копировать их в буфер обмена. Абсолютно бесплатный сервис.

Scrnli

Scrnli — еще одно расширение для Chrome. Простая и бесплатная программа для тех, кому не нужны лишние функции. Здесь можно просто сделать скрин в один клик. Опять же, заскринить можно всю страницу или определенную ее часть. И, как и во многих программах, существует элементарный встроенный редактор. Изображение сохраняется в формате .png и .pdf или копируется в буфер.

Заключение

Как видите, программ и сервисов для создания скринов уйма. С помощью них вы можете не просто сделать скрин и отправить его куда-то, а и записать видео экрана, автоматически пошарить его в социальные сети или отправить электронной почтой, использовать встроенные редакторы (от самых простых до цветокоррекций), пользоваться облачными хранилищами и т. д. Выбор за вами!

Если в нашем списке вы не увидели какого-то полезного сервиса, делитесь в комментариях, и мы добавим эту программу в подборку.